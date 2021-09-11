Прийшов через крадіжку гаманця: під Одесою чоловік несподівано помер у відділенні поліції

У відділенні поліції в Одеській області померла людина / УНІАН

В Одеської області правоохоронці розслідують обставини смерті чоловіка в приміщенні відділу поліції Чорноморська.

Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті виявили 11 вересня близько трьох годин, повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Що відомо про смерть чоловіка у відділенні поліції

Тіло чоловіка виявили в туалеті в поліцейському відділенні №2 Одеського районного управління №2 в Чорноморську.

У відділі поліції 39-річний житель Чорноморська знаходився в якості заявника. Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця.

Заявник попросився до вбиральні, де через кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце одразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу. На місці події працюють співробітники Головної інспекції ГУНП та управління внутрішньої безпеки в Одеській області. Обставини встановлюються.

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