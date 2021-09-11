Прийшов через крадіжку гаманця: під Одесою чоловік несподівано помер у відділенні поліції

У відділі поліції 39-річний житель Чорноморська знаходився в якості заявника.
В Одеської області правоохоронці розслідують обставини смерті чоловіка в приміщенні відділу поліції Чорноморська.
Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті виявили 11 вересня близько трьох годин, повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.
Що відомо про смерть чоловіка у відділенні поліції
Тіло чоловіка виявили в туалеті в поліцейському відділенні №2 Одеського районного управління №2 в Чорноморську.
У відділі поліції 39-річний житель Чорноморська знаходився в якості заявника. Чоловіка з місцевого супермаркету доставили працівники поліції охорони, до яких він звернувся з приводу крадіжки у нього гаманця.
Заявник попросився до вбиральні, де через кілька хвилин його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце одразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.
Смерть у поліції: що могло стати причиною
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".
Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу. На місці події працюють співробітники Головної інспекції ГУНП та управління внутрішньої безпеки в Одеській області. Обставини встановлюються.
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