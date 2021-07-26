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Прийшов на службу голим: стало відомо, як покарали оголеного відвідувача храму на Волині

26 липня 2021, 19:08

На суді чоловік визнав свою провину.

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Чоловік прийшов до церкви повністю голим / hram-kupina.ru

На початку травня поточного року парафіян храму в Ковелі на Волині до глибини душі обурив вчинок чоловіка, який заявився до церкви повністю голим.

Люди настільки обурювалися потворним вчинком, що викликали на місце події поліцейський патруль.

Копи склали на порушника громадського порядку протокол. І через кілька місяців він постав перед судом.

Однак, як виявилося, за подібне порушення в Україні загрожують смішні штрафи.

Як йдеться у рішенні Ковельського районного суду, за свій вчинок чоловік повинен заплатити 51 гривню штрафу. Щоправда до цієї суми ще додається 454 гривні судового збору.

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Що стало причиною такої поведінки підсудний пояснити не зміг, хоча факт порушення визнав.

Нагадаємо, раніше по вулиці Черкас на даху автомобіля, що рухався, катався майже голий хлопець.

Додамо, у тролейбусі Рівного роздяглася пасажирка. Дівчина прямо перед людьми зняла з себе одяг і дефілювала по транспортному засобу в одному купальнику. При цьому кондуктора обурило те, що "модель" була без маски.

Також на трасі Київ-Чоп водії здивувалися голому пішоходу, який гуляв там серед дня.

Волынь церква УПЦКП суд
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