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"Прийшли зігувати": у Зеленського оцінили марш на честь дивізії СС Галичина

29 квітня 2021, 16:09

Керівник Слуги народу Олександр Корнієнко сказав, що організатори маршу заявляли - захід буде присвячений вишиванкам і патріотичним силам.

Корнієнко
Олександр Корнієнко / УНІАН

Керівник партії Слуга народу (політсила президента Володимира Зеленського) Олександр Корнієнко вважає, що марш вишиванок на честь дивізії СС" Галичина " в Києві цілком може опинитися під статтею КК про пропаганду нацистського режиму. Про це нардеп розповів у коментарі порталу Країна.

"Погано ставлюся, негативно (до такого маршу ‒ Главред). Я думаю, що там, якщо поліції попрацювати, то можна кваліфікувати пару статей про пропаганду тоталітарних режимів, нацистського режиму", - заявив Корнієнко.

На його думку, марш створив прецедент для перегляду законодавства про масові збори. Організатори маршу заявляли в документації, що захід буде присвячений вишиванкам і патріотичним силам, а не буде присвячений в цілому дивізії СС "Галичина".

"Що робити, коли заявка на дитячий ранок, а приходять зігувати", – заявив Корнієнко.

Згідно з його словами, є ймовірність, що фракція "Слуга народу" висловить свою думку з цього приводу під час позачергового засідання парламенту, щоб розповісти суспільству про марш.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • 27 травня 2020 року, народний депутат України, член фракції Слуга народу Максим Бужанський повідомив, що Київський окружний суд виніс рішення щодо справі про визнання символіки дивізії "Галичина" нацистською.
  • За його словами, дії інституту Нацпам'яті визнали незаконними, так само як і демонстрацію символіки 14-ї дивізії Ваффен-СС Галичина.
новини України Олександр Корнієнко
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