"Прийшли зігувати": у Зеленського оцінили марш на честь дивізії СС Галичина

Олександр Корнієнко / УНІАН

Керівник партії Слуга народу (політсила президента Володимира Зеленського) Олександр Корнієнко вважає, що марш вишиванок на честь дивізії СС" Галичина " в Києві цілком може опинитися під статтею КК про пропаганду нацистського режиму. Про це нардеп розповів у коментарі порталу Країна.

"Погано ставлюся, негативно (до такого маршу ‒ Главред). Я думаю, що там, якщо поліції попрацювати, то можна кваліфікувати пару статей про пропаганду тоталітарних режимів, нацистського режиму", - заявив Корнієнко.

На його думку, марш створив прецедент для перегляду законодавства про масові збори. Організатори маршу заявляли в документації, що захід буде присвячений вишиванкам і патріотичним силам, а не буде присвячений в цілому дивізії СС "Галичина".

"Що робити, коли заявка на дитячий ранок, а приходять зігувати", – заявив Корнієнко.

Згідно з його словами, є ймовірність, що фракція "Слуга народу" висловить свою думку з цього приводу під час позачергового засідання парламенту, щоб розповісти суспільству про марш.

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