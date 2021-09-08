Довелося розрізати: в Одесі 5-річна дівчинка застрягла на дитячому майданчику

Дівчинка грала на майданчику / ДСНС

В Одесі стався курйоз, який міг би закінчитися дуже плачевно. Маленька дівчинка застрягла на дитячому майданчику.

Як повідомили в ДСНС області, інцидент стався в середу, 8 вересня, в Суворовському районі Одеси на вул. Семена Палія. 5-річна дівчинка просунула голову між сталевими прутами металевої конструкції і не змогла звідти вибратися. Її звільнили рятувальники.

"О 14.00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що п'ятирічна дівчинка просунула голову в металеву конструкцію на дитячому майданчику, і застрягла...", - розповів у пресслужбі.

Рятувальники звільнили дитину за допомогою гідравлічних ножиць. Вони розрізали конструкцію.

Нагадаємо, напередодні київські рятувальники звільняли дідуся, який став бранцем власної ванни. Він заліз під сантехніку і не зможу звідти вибратися.

Також раніше в Одесі бездомна жінка засунула голову в сміттєвий бак і наглухо застрягла там. Інцидент стався на Привокзальній площі Одеси. За словами очевидців, для того, щоб визволити жінку з металевого полону, довелося викликати рятувальників з міського управління ДСНС. Вони-то і звільнили жінку.