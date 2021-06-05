"Прислужуватися не буду": колишнього заступника секретаря РНБО Кривоноса звільнено з лав ЗСУ

Колишнього заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса звільнили з лав ЗСУ / УНІАН

Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО), колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій, генерал ЗСУ Сергій Кривонос звільнений з лав Збройних Сил.

"Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислужуватися не буду і не вмію. Тому й звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію... команда з Офісу президента", - повідомив Кривонос на своїй сторінці в Facebook.

Кривонос заявив, що його звільнення – це "початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

"Зараз мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що вороги використовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", - додав він.

Кривонос нагадав, що служив 32 роки.

"Тридцять два з половиною роки. Багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі наймані квартири... Служба була цікавою і нелегкою. У більшості, слава Богу: на полігонах, лісах, горах, степах", - поділився спогадами генерал.

читайте такожКривонос розповів про бойкот у РНБО та поскаржився на оточення ЗеленськогоНагадаємо, раніше український генерал, колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що для вторгнення до України армія РФ, крім присутності солдатів і техніки вздовж кордону, може розгорнути системи логістики для забезпечення підрозділів. Водночас він не виключив, що атака РФ на Україну може не обмежитися наземним вторгненням.

Також генерал ЗСУ Сергій Кривонос зробив порівняльний аналіз потужності української та російської армій.