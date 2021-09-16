Прикидався копом і використовував фото сина: в Одесі спіймали педофіла-рецидивіста

Підозрюваний знущався з дівчат упродовж п'яти років - з 2016 по 2021-й / Zakon.kz

В Одесі на лаву підсудних потрапив 52-річний місцевий житель за розбещення і згвалтування 10 неповнолітніх дівчаток. Чоловік створив фейковий аккаунт в соцмережах та під прикриттям фото свого сина знайомився з неповнолітніми, а потім шантажем заманював їх на зустріч в безлюдному місці.

Підозрюваний знущався з дівчат упродовж п'яти років - з 2016 по 2021-й. На його рахунку щонайменше 26 епізодів злочину. Слідство встановило 10 потерпілих, з яких шестеро стали жертвами неодноразових зґвалтувань, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Чоловік створив в соціальній мережі ВКонтакте, а також в месенджерах Telegram, Viber, WhatsApp акаунти і, використовуючи фотографію сина, знайомився з малолітніми та неповнолітніми дівчатками. Під час спілкування він направляв розмову на сексуальні теми та посилав співрозмовницям фото і відеозаписи порнографічного змісту. Згодом він входив до дівчаток в довіру і просив надіслати йому інтимні фото.

Далі він дізнавався їхні телефони. Дзвонив, представляючись працівником поліції, який здійснює контроль за поширенням в мережі інтернет публікацій порнографічного характеру. Далі погрожував дітям, що розповість про інтимні фотографії їхнім батькам, рідним, однокласникам. Чоловік пропонував дівчаткам зустрітися для обговорення ситуації, що склалася.

читайте такожВідкрив "полювання" на маленьких хлопчиків: на Одещині спіймали педофіла з 50-річним стажемЧерез погрози діти погоджувалися на зустрічі в безлюдному місці, під час яких чоловік їх ґвалтував. Іноді свої дії він знімав на мобільний телефон, щоб і далі примушувати дітей до сексуального контакту.

Приморська окружна прокуратура Одеси направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, за розбещення і зґвалтувань неповнолітніх і малолітніх дівчаток, а також виготовлення продукції порнографічного характеру за їхньою участю (ч.ч. 1, 2 ст. 156, ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301 КК України).

Як повідомляв Главред, у Київській області батько здавав у сексуальне рабство двох неповнолітніх дочок. Більш того, він знімав дитячу порнографію з їхньою участю. Також правоохоронці викрили 53-річного педофіла, який ґвалтував сестер.