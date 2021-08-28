Привілеї для щеплених у "зеленій" зоні: у МОЗ назвали умову

Ляшко розповів про умови для привілеїв щеплених українців / УНІАН

У МОЗ заговорили про привілеї для вакцинованих жителів "зелених" зон України і розповіли про те, як країна переживе черговий локдаун.

Як пише РБК-Україна, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, влада розглядає можливість того, що в разі зростання захворюваності і переходу в "червону" зону епідузагрози деякі сфери економіки все-таки продовжать працювати.

Однак, це буде можливо лише за умови вакцинації і колективу, і відвідувачів.

"Ми найближчим часом проанонсуємо ці умови. Так само, як це було зі школами, ми попередили про це ще в липні, заздалегідь", - заявив Ляшко.

Зокрема, він зазначив, що для "червоного" рівня епідзагрози відомство буде вводити послаблення для вакцинованих. Причому незалежно від того, який відсоток українців на той час отримає щеплення.

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"Якісь привілеї для вакцинованих і додаткові обмеження для тих, хто не вакцинований, при зеленій зоні ми можемо вводити тоді, коли буде щеплена хоча б половина громадян", - підсумував клав чиновник.

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