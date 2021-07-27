Щеплення не допомогло: у Запоріжжі від небезпечної хвороби померла жінка

У лікарні від правця померла жінка / УНІАН

У Запоріжжі від правця померла жінка. Як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, жінку госпіталізували в лікарню у важкому стані.

Медики повідомили, що після лікування вдома, 84-річну жінку доставили в лікарню Запоріжжя у вкрай важкому стані.

Ймовірно, жінка заразилася, коли працювала на дачній ділянці, оскільки медики виявили у неї на лівій п'яті трофічну виразку. На п'яту добу після отримання рани жінка звернулася за допомогою до сімейного лікаря. Вона скаржилася на біль у горлі, дискомфорт і утруднення при ковтанні їжі.

"Оглянувши хвору сімейний лікар виявив неврологічну симптоматику і запідозрив гостре порушення мозкового кровообігу. Того ж дня після низки обстежень жінку госпіталізували у відділення реанімації. Стан хворої був тяжкий. Увечері лікарі зафіксували наростання дихальної недостатності, жінку перевели на ШВЛ. За весь час перебування в стаціонарі жінка була у вкрай важкому стані. Через два дні жінка померла", — розповідають у Центрі громадського здоров'я МОЗ України

За словами сімейного лікаря і записи в медичній документації, жінка отримала два щеплення проти правця в 1996 році.

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Правець – це інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему. Правець потрапляє в організм через рану або поріз.

Всього в Україні за 5 місяців 2021 року — з січня по травень — зареєстрували 2 випадки правця. За аналогічний період 2020 року виявили 5 випадків хвороби. Всього в 2020 році зареєстрували 12 випадків правця.

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Як повідомляв Главред, раніше три випадки захворювання ботулізмом зафіксували в Чернігові.