Призводять до задухи: у Кирилівці відпочиваючі скаржаться на укуси небезпечних комах

В Одеській області скаржаться на небезпечних комах

У Запорізькій області на популярному курорті в Кирилівці відпочиваючі скаржаться на небезпечну кільчасту сколопендр. Ця комаха може викликати сильний опік і алергічну реакцію, пише Обозеватель.

Укуси сколопендри дуже болючі. Після них може з'явитися сильний головний біль, висока температура, тремтіння рук і ніг.

Отруйні сколопендри були поширені на півдні Європи, в Африці і Південній Америці. Всього є більше 600 видів отруйних багатоніжок. В Україні вони з'явилися через підвищення температури повітря. Сколопендра розміром 10-15 сантиметрів, сягає 20-30 сантиметрів. Вона швидко бігає і легко проникає у будь-які щілини.

Укус кільчастої сколопендри дуже болючий, навколо місця швидко виникають запалення, набряк, почервоніння. Також підвищується температура тіла, болить голова, ломить суглоби, можуть розпочатися галюцинації, розвинутися різні прояви алергії, в тому числі й задуха.

Перша допомога при укусі сколопендри

Уражене місце промийте содовим розчином, а також протріть спиртом. Потім його необхідно охолодити. Також прийміть будь-який антигістамінний препарат. Температуру і головний біль лікуєте симптоматично.

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Якщо на другий день вам стане ще гірше, то зверніться до лікаря. До слова, маленьких дітей або алергіків потрібно госпіталізувати відразу ж після укусу.

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