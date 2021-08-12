"Прив'яжу себе ланцюгом, голод оголошу": у Луцьку хочуть звільнити сторожа, який найкраще працює

Сторож Василь Милусь / скріншот з відео

В однією зі шкіл Луцька хочуть звільнити сторожа-бо він вкрай відповідально ставиться до роботи, чим і дратує інших працівників. Про це повідомляти місцевий портал 12kanal.

Василь Мілусь в минулому був учителем, проте після виходу на пенсію зумів влаштуватися на роботу тільки сторожем в одній зі шкіл. Чоловік відразу відповідально поставився до своєї роботи — він вночі не спить. І по кілька десятків разів обходить територію школи

"Одного разу в школу залізли злодії, вони вкрали два вогнегасники і сокиру. Я пішов захищати шкільне майно. Кликав свого напарника, але він не реагував, а просто відсидівся. Я відвоював ті два вогнегасники і сокиру", - каже Мілусь.

Чоловік закликає активно працювати і своїх колег. А всі недоробки напарників фіксує і записує. У відповідь вони почали писати заяви на звільнення. Мілуся в школі позаочі називають "людожер".

Завгосп школи Василь Подоляк заявляє, що є рішення звільнити відповідального сторожа.

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"Я буду пропонувати звільнити його після закінчення трудової угоди. Вирішить це питання позитивно директор школи чи ні-мені невідомо", - каже завгосп.

Однак Мілусь каже, що він відповідально виконує свою роботу і не планує звільнятися.

"Я буду консультуватися з юристами, як зробити — чи то в департамент освіти, чи то в міську раду зі скаргою йти. І прив'яжу себе ланцюгом, голод оголошу. А що мені робити? На ту мізерну пенсію 2300 я не виживу", — говорить він.

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