"Приємно бачити красеня": у небо над захопленим Донецьком запустили прапор України - яскраві фото

У небо над захопленим Донецьком запустили прапор України / Twitter.com

Українські патріоти завдяки повітряним кулям підняли в небо над тимчасово окупованим російськими військам і бойовиками угруповання "ДНР" Донецьком Державний Прапор України. Відповідні фото були опубліковані в сервісі мікроблогів Twitter.

На Донецьк полетів прапор, який здійснив подорож за маршрутом Краматорськ – Марш захисників у Києві на День Незалежності – Авдіївка.

"Напередодні 8 вересня хочу нагадати нашим небратьям" перемогли фашистів, переможемо і рашистів "Слава Україні!",- написали організатори заходу.

"Всім причетним спасибі! Разом ми-сила! Аж сльози на очах. Боже, якщо ти є! Ти знаєш, що робити", "Всім причетним-моя щира подяка", "Героям слава! Дуже приємно бачити цього красеня!!! Пишаюся, що і моя частка в цьому є!",- написали натхнені користувачі в коментарях.

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Волонтери, переселенці та військовослужбовці 28 червня на честь Дня Конституції запустили неподалік від лінії розмежування 15-метровий прапор у бік окупованого Донецька.

"Ми нагадуємо жителям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною. Хоча минуло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, давайте разом боротися за Україну. У нас все вийде, і цей синьо-жовтий прапор буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську", — сказав один з волонтерів.