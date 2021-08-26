Призерці Олімпіади, котра подарувала квартиру тренеру, вручили ще одне житло

Коляденку дали ще одну квартиру в Ірпені

Українська борчиня Ірина Коляденко, яка віддала тренеру свою квартиру, подаровану їй за бронзову медаль на Олімпіаді-2020, все ж таки отримала й своє житло, повідомляє 5 канал.

Влада міста Ірпінь Київської області, де проживає спортсменка, дізнавшись про ситуацію, що склалася, вирішила нагородити її за такий безпрецедентний вчинок.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин разом із підприємцям міста вручили призерці Олімпійських ігор ще одну житлоплощу.

"Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам якщо є така проблема, треба дарувати дві квартири", - заявив Маркушин.

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Нагадаємо, що Коляденко стала третьою в Токіо в змаганнях з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кілограм.

Відомо, що ключі від квартири в Ірпені в День Незалежності України, 24 серпня, Коляденко вручив голова Київської ОДА Василь Володін.

Сама спортсменка власного житла досьогодні не мала.

Нагадавши, Олімпійського чемпіона Токіо-2020 і нардепа від "Слуги народу" Жана Беленюка образили у центрі Києва на Печерську. Невідомі молоді люди вигукували в його бік образи: "Чорна Мавпа щось знає про патріотизм?"і" Валі в Африку".