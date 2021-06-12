"Пробірки з кров'ю і тисячі шприців": під Сумами знайшли величезне звалище COVID-відходів

Ймовірніше, до Сум звозили медичні відходи і з інших регіонів України. Зокрема, на місці поліція застала заповнену фуру з Києва.
Тести на коронавірус, колби, пробірки з кров'ю та тисячі використаних шприців викинули поблизу міста Суми. Величезне звалище медичних відходів з'явилося просто неба у промзоні обласного центру.
Як повідомляє ТСН, на відео місцевих активістів видно величезну кількість мішків і пакетів з медичними відходами, які спалювали просто неба.
За попередніми даними, частина всього цього донедавна складалася в іншому селі неподалік від Сум, але після того, як люди збунтувалися, їх перевезли сюди.
Відзначається, що, ймовірніше, до Сум звозили медичні відходи і з інших регіонів України. Зокрема, на місці поліція застала заповнену фуру з Києва. Автомобіль вилучено. Розпочато розслідування.
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