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"Пробірки з кров'ю і тисячі шприців": під Сумами знайшли величезне звалище COVID-відходів

12 червня 2021, 10:19

Ймовірніше, до Сум звозили медичні відходи і з інших регіонів України. Зокрема, на місці поліція застала заповнену фуру з Києва.

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Під Сумами знайшли величезне звалище COVID-відходів / скріншот з відео

Тести на коронавірус, колби, пробірки з кров'ю та тисячі використаних шприців викинули поблизу міста Суми. Величезне звалище медичних відходів з'явилося просто неба у промзоні обласного центру.

Як повідомляє ТСН, на відео місцевих активістів видно величезну кількість мішків і пакетів з медичними відходами, які спалювали просто неба.

За попередніми даними, частина всього цього донедавна складалася в іншому селі неподалік від Сум, але після того, як люди збунтувалися, їх перевезли сюди.

Відзначається, що, ймовірніше, до Сум звозили медичні відходи і з інших регіонів України. Зокрема, на місці поліція застала заповнену фуру з Києва. Автомобіль вилучено. Розпочато розслідування.

читайте такожВикинули як сміття: в Одесі неходячих пацієнтів психлікарні санітари вивезли на кладовищеРаніше на Миколаєві і на Київщині виявили звалища медичних відходів. За словами поліцейських, одне з підприємств звозило масово вантажі на старі склади, в яких не було жодних умов для зберігання епідемічно небезпечних медичних відходів.

коронавірус сміттєзвалище новини Сум
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