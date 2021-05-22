Проблему з посиланням на порносайт у підручнику вирішено: автор розкрив подробиці

Олександр Авраменко повідомив, що порносайт, який згадано у підручнику, заблоковано / Скріншот

Український філолог, педагог, мовознавець, доцент у Київському університеті ім. Бориса Грінченка й автор підручників з мови та літератури Олександр Авраменко повідомив, що проблему з посиланням на порносайт в одній з його книг вирішено.

Сайт з порнографічним контентом заблокували, написав автор на своїй сторінці у Facebook.

Вчений додав, що розв'язати проблему допоміг заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Антон Геращенко.

"Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано…", – поділився мовознавець.

Чому в підручнику з'явилося посилання на порносайт – все, що потрібно знати про "зашквар"