Проблему з посиланням на порносайт у підручнику вирішено: автор розкрив подробиці

Підручник Авраменка за 10 клас перестав бути "зашкварним".
Український філолог, педагог, мовознавець, доцент у Київському університеті ім. Бориса Грінченка й автор підручників з мови та літератури Олександр Авраменко повідомив, що проблему з посиланням на порносайт в одній з його книг вирішено.
Сайт з порнографічним контентом заблокували, написав автор на своїй сторінці у Facebook.
Вчений додав, що розв'язати проблему допоміг заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Антон Геращенко.
"Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано…", – поділився мовознавець.
Чому в підручнику з'явилося посилання на порносайт – все, що потрібно знати про "зашквар"
- У Мережі 19 травня з'явилася інформація, що у підручнику Олександра Авраменка з української мови для учнів 10 класу знайшли посилання на порносайт.
- Пізніше Авраменко пояснив, чому посилання на такий ресурс з'явилося у книзі. За його словами, посилання залишили, оскільки текст взято з сайту Новомиргородського району Кіровоградської області, який називався Novomirgorod.
- Автор підкреслив, що у вересні 2020 сайт Новомиргородського району змінили на порносайт, і ресурс для дорослих не було перейменовано.
- Книга з української мови за 10 клас, в якій знайшли посилання на порносайт, була випущена у 2018 році видавництвом Грамота.
- Тираж підручника становить 2 000 примірників. Видавництво 17 травня 2021 року звернулося до кіберполіції з проханням заблокувати ресурс з порнографічним контентом, який згадано у книзі.
Автор: Катерина Присяжнюк