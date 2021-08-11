Продовження карантину в Україні до 1 жовтня: які обмеження діють в країні

Обмеження по країні або регіонах будуть посилені у разі впровадження червоної зони / УНІАН

Уряд у середу, 11 серпня, продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. У зв'язку з цим в країні, як і раніше, продовжують діяти адаптивні протиепідемічні обмеження, що передбачають поділ на зони. Наразі вся країна в зеленій зоні, згідно з вимогами якої повинен дотримуватися масочний режим в публічних місцях, а в салонах громадського транспорти можуть перевозити тільки сидячих пасажирів.

Які обмеження передбачені зеленою зоною

Масочний режим в громадському транспорті, в публічних місцях і будівлях

Пасажирів можна перевозити тільки в межах сидячих місць

Кінотеатри та заклади культури відкриті для відвідування, проте вони повинні бути заповнені лише на дві третини

Кафе і ресторанам дозволено працювати 24 години на добу

У разі погіршення картини захворюваності на коронавірус в країні і впровадження червоної зони в регіонах, обмеження будуть посилені. Школи в Україні працюватимуть тільки у тому випадку, якщо в закладах освіти вакцинуються від коронавірусу 80% співробітників.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Згідно з даними на ранок середи, 11 серпня, в країні за минулі 24 години зафіксовано 1 122 нових випадків захворюваності на коронавірус.

Вчені НАН України попередили про те, що в країні погіршується ситуація з COVID-19. Вони прогнозують зростання захворюваності і різкий сплеск заражень у тому випадку, коли штам Дельта досягне фази активного поширення.

Кабмін офіційно продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. Ситуація із захворюваністю на коронавірус залишається стабільною, проте держава вже працює над підготовкою лікарень.