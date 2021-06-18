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Продюсер пояснив, чому Україна програє музичну війну Росії

18 червня 2021, 04:37

Якщо порівняти розвиток української музичної культури і російської, то висновок наступний: в Росії - кількість, а у нас – якість.

Денис Путінцев
Ставлення до української музики не змінити за кілька років, вважає Денис Путінцев / УНІАН

Продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев пояснив, чому більша частина української молоді не слухає українську музику і продовжує русифікуватися.

За його словами, в Росії механізм вироблення музичного контенту працює масштабніше, ніж в Україні. Крім того має значення і той факт, що в Україні часто зневажливе ставлення до всього українського прищеплювалося з молоком матері.

"Досі часто людина, яка говорить українською, сприймається як така, яка приїхала з села. Я народився на Донбасі, а там все, що було українською мовою, вважалося селюцтвом. Я ріс поруч з людьми, які так думали, я і сам був таким. Тепер я вже розумію, як працювала і машина, і той контент, який ми дивилися і слухали", - поділився Путінцев під час чату на Главреді.

Він зазначив, що поки що Україна програє музичну війну Росії.

"Однак, якщо порівняти розвиток української музичної культури та російської, то висновок наступний: в Росії - кількість, а у нас – якість", - сказав медіамен.

читайте такожЕксперт пояснив, чи був сенс у "полюванні на Басту" в Києві"При цьому багато російських артистів і зараз саме в українських студіях тихенько роблять аранжування і записують свої пісні, і з ними працюють наші музиканти і композитори. Чому на співпрацю погоджуються наші - зрозуміло: всім потрібні гроші. А пандемія розвалила все, що починало хоч трохи розвиватися. Тому не варто звинувачувати музикантів у співпраці з росіянами - слід розуміти, що наші музиканти затребувані в світі, зокрема і в Росії", - додав Путінцев.

Він зазначив, що ставлення до української музики не змінити за кілька років.

"Напевно, як Мойсей євреїв водив пустелею 40 років, поки не помер останній, хто пам'ятав все, що було до того, так має статися і в нашій музиці, яка раніше завжди орієнтувалася на Росію", - зазначив продюсер.

При цьому він вважає, що не потрібно нічого забороняти. На думку Путінцева, потрібно подавати в ефір в однаковій кількості все розмаїття музики, демонструючи людям наявність чогось іншого, що відрізняється від того, до чого вони звикли.

Як повідомляв Главред, продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.Денис Путінцев розповів, що після запровадження мовних квот української музики на радіо і телебаченні стало більше. Крім того, поступово вона стала підніматися на вищий рівень. Тому, на його думку, дане рішення було правильним кроком.

Денис Путінцев новини шоу бізнесу
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