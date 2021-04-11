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Професор зробив сміливу заяву щодо долі російської мови в Україні

11 квітня 2021, 18:23

Якщо є політична воля, громадські сили та національна солідарність – тоді екологія мови покращується.

Російська мова 05, Українська мова
Професор розповів про долю російської мови / glavcom.ua

У нашій країні українська мова витісняє російську через те, що все більше політиків розуміють, що утвердження української – це практична річ і мова стає політичним інструментом, сказав професор, доктор філологічних наук, мовознавець Богдан Анжюк, пише OBOZREVATEL.

Він зазначає, що українська мова непогано виходить із мовної підпорядкованості.

"Українські політики все більше розуміють, що ствердження української мови це не питання сентиментів, це практична річ. Вона їм корисна навіть в егоїстичних інтересах. Вийшли з сентиментальної парадигми, коли це було віршованими рядками: "Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває". Це перейшло в парадигму чисто політичних інструментів і це добре для України. Тому що зараз ці два моменти працюють синергетично і здатні за історично короткий період вивести Україну на ту ситуацію, яка є в Чехії – чеська мова домінує безапеляційно", – сказав Ажнюк .

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За його словами, якщо є політична воля, громадські сили і національна солідарність – тоді екологія мови поліпшується.

"Якщо ми порівняємо Україну з Ірландією і Білоруссю це одна картина, а з Литвою і Чехією то це інша картина. Прага століття тому вся була німецькомовною, Вільнюс був польськомовним. Україна десь у середині цих параметрів знаходиться", – додав мовознавець.

Російська мова в Україні:

  • Юлія Мендель заявила про те, що Росія не є монополістом і власником російської мови. За її словами, "українська російська", є також частиною культурного розмаїття України.
  • Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні потрібно вітати розвиток нашої російської мови, на якому говорять мільйони громадян, і дозволяти йому вільно розвиватися.
  • Державною в нашій країні може бути тільки українська, проте російська є частиною нашої культурної аури і теж належить українцям, вважає він.
  • Глава МВС додав, що в умовах гібридної війни Росії проти української держави, в якій велику роль відіграє пропаганда, наша держава зобов'язана використовувати російську для контрпропаганди.
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