Професор зробив сміливу заяву щодо долі російської мови в Україні

Професор розповів про долю російської мови / glavcom.ua

У нашій країні українська мова витісняє російську через те, що все більше політиків розуміють, що утвердження української – це практична річ і мова стає політичним інструментом, сказав професор, доктор філологічних наук, мовознавець Богдан Анжюк, пише OBOZREVATEL.

Він зазначає, що українська мова непогано виходить із мовної підпорядкованості.

"Українські політики все більше розуміють, що ствердження української мови це не питання сентиментів, це практична річ. Вона їм корисна навіть в егоїстичних інтересах. Вийшли з сентиментальної парадигми, коли це було віршованими рядками: "Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває". Це перейшло в парадигму чисто політичних інструментів і це добре для України. Тому що зараз ці два моменти працюють синергетично і здатні за історично короткий період вивести Україну на ту ситуацію, яка є в Чехії – чеська мова домінує безапеляційно", – сказав Ажнюк .

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За його словами, якщо є політична воля, громадські сили і національна солідарність – тоді екологія мови поліпшується.

"Якщо ми порівняємо Україну з Ірландією і Білоруссю це одна картина, а з Литвою і Чехією то це інша картина. Прага століття тому вся була німецькомовною, Вільнюс був польськомовним. Україна десь у середині цих параметрів знаходиться", – додав мовознавець.

Російська мова в Україні: