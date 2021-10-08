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Профінансували "ЛДНР" на 200 млн гривень: Венедіктова розкрила деталі нової справи Медведчука

8 жовтня 2021, 18:30

Для Медведчука проситимуть арешт і заставу на 1 млрд гривень.

Віктор Медведчук, суд
Віктор Медведчук / УНІАН

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що за даними слідства, у справі про державну зраду нардепа Віктора Медведчука йдеться про те, що українська сторона на поставках вугілля профінансувала проросійських терористів на окупованому Донбасі на 200 млн гривень.

За її словами, у справі фігурують також вищі посадові особи України та Нацбанку. Соратник Медведчука бізнесмен Олег Кузяра виступав фактично посередником між українською стороною і ватажками окупантів, відкривав банківські рахунки, укладав договори на поставку вугілля і так далі.

"Про всі ці процеси Віктор Медведчук доповідав вищому керівництву Російської Федерації, яке регулювало поставки таким чином, щоб грошей вистачало для "ДНР" і "ЛНР", - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що Кузяра вже перебуває під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 500 млн гривень.

"В цілому проросійських терористів профінансували на 200 млн гривень", - підкреслила Венедіктова.

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Вона додала, що серед фігурантів Медведчук, Кузяра, вищі посадові особи України, Національного банку, керівники терористів і представники влади в Росії.

Прокуратура в суді попросить для Віктора Медведчука утримання під вартою. Також проситимуть призначити альтернативу у вигляді застави на суму 1 млрд гривень.

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"Не можна по такій категорії справ йти безальтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про утримання під вартою або із заставою в 1 млрд гривень", - зазначила генпрокурор на брифінгу.

Вона уточнила, що такий розмір застави прокуратура визначила з урахуванням того, що стосовно другого фігуранта справи Олега Кузяри йшли до суду з таким же клопотанням.

Справа проти Медведчука

8 жовтня народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили нову підозру. Його вже підозрюють у держзраді.

Нова підозра у державній зраді та пособництві тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

viber
Віктор Медведчук Ірина Венедіктова
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