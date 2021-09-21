Проковтнув величезний болт: у Дніпрі однорічного малюка ледь врятували від смерті лікарі

У Дніпрі однорічного малюка ледь врятували від смерті лікарі / ТСН

У Дніпрі однорічна дитина проковтнула чотирисантиметровий металевий болт і ледь не задихнулася. Про це повідомляє портал ТСН.

Як кажуть журналісти, дитина гралася вдома і раптом почала задихатися. Болт перекрив дихальні шляхи, а потім у малюка сильно набрякла гортань. Дістати болт не вдалося ні матері дитини, ні лікарям швидкої допомоги, ні реаніматологам.

"Болт заблокував вхід в гортань, і у дитини почалася сильна асфіксія. Він не міг дихати. Якби мама проштовхнула шуруп всередину, він потрапив би в легені або в бронхи. Треба було шуруп тільки витягувати. На побутовому рівні це зробити було неможливо", - пояснив завідувач отоларингологічного відділення однієї з дніпровських лікарень ігор Березнюк.

В кінцевому підсумку лікарі зробили розріз на шиї дитини і вставили трубки, щоб у нього з'явився доступ до кисню. Згодом болт все-таки вдалося дістати за допомогою спеціального обладнання.

"Коли ми перемогли набряк, дитина почала нормально самостійно дихати. Маленьких дітей потрібно оберігати від дрібних предметів, щоб виключити, в принципі, ризик того, що щось може потрапити в дихальні шляхи", - розповіла лікар відділення реанімації обласної дитячої лікарні Тетяна Фісюн.

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