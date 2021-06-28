Перехожий штовхнув коляску з немовлям у Маріуполі: дитина випала на дорогу

Маленька дитина постраждала через дії випадкового перехожого в Маріуполі Донецької області. 10-місячний малюк отримав травми голови після того, як випав з коляски, яку штовхнув невідомий.

Інцидент стався на вулиці Київська в Маріуполі. Невідомий штовхнув коляску, в якому перебувала 10-місячна дитина, повідомляє PR.UA з посиланням на Маріупольську станцію швидкої медичної допомоги.

Як результат немовля випало на дорогу і сильно вдарилося головою.

Дитину з черепно-мозковою травмою і раною лобової частини доставили до обласної лікарні.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті в селі Обава Чинадіївської громади Мукачівського району батьки залишили однорічну дитину під наглядом старших дітей. Малюк випав з коляски, вдарився і помер.

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Крім того, у Слов'янську (Донецька область) на нерегульованому пішохідному переході водій збив коляску з чотиримісячним немовлям. За даними медиків, чотиримісячний Мишко був у вкрай важкому стані - у нього діагностували перелом обох тім'яних і потиличної кісток, забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив.