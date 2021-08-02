Програла парі: на Черкащині потонули чоловік і дружина

Пара відпочивала біля водойми / 1zoom.ru

Трагедія в селі Селище Черкаської області. Там одночасно потонули чоловік і дружина.

Як пише місцеве видання Про все, до того, як зайти у воду, подружжя уклало парі. Зокрема, жінка стверджувала, що їй вдасться переплисти річку,

"Чоловікові 54 роки, жінці 38 років. Дружина сказала, що зможе переплисти річку. Слідом за нею пішов і чоловік. Після прибуття на місце події один з поліцейських побачив тіло чоловіка у воді і пірнув за ним. Проте, коли дістав, то виявив, що потерпілий вже мертвий", - розповіли в поліції.

Також відомо, що інцидент стався в понеділок, 2 серпня, близько полудня.

Правоохоронці стверджують, що, ймовірно, люди були п'яними, адже в селі їх характеризують, як неблагополучних.

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Чоловіка вже знайшли водолази, а ось пошуки тіла жінки у водоймі ще тривають.

Зазначимо, з початку липня поточного року в країні потонули 310 людей.

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