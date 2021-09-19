Зникла 2 роки тому: на Волині жінка повернулася додому після свого похорону

Жінку знайшли через два роки / скріншот

У Волинській області в селі Грушівка стався дивний інцидент з жінкою, яка зникла 2 роки тому.

Більше 4 місяців тому поліція виявила тіло схожої жінки, а родичі підтвердили, що це вона. Однак, майже через п'ять місяців після похорону жінка повернулася додому.

"Після зникнення жінку шукав її син. Через деякий час співробітники поліції повідомили, що знайшли вбиту жінку і потрібно приїхати на впізнання", - передає Сьогодні.

Родичі сказали, що це вона, адже жінка була схожого зросту і на ній був схожий одяг. Вони забрали тіло з моргу і влаштували похорон.

Через чотири місяці їм подзвонили з місцевої психіатричної лікарні і повідомили, що у них лікується Валентина Рижко. Її до них привезла швидка допомога.

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У жінки був психічний розлад, і вона не могла розповісти медикам нічого про себе. Зараз Валентина почувається добре і живе з матір'ю. Але у неї немає документів, оскільки офіційно вона числиться мертвою.

У прокуратурі розповіли, що ДНК-експертиза необов'язкова, якщо тіло впізнали рідні. Тепер справу про смерть жінки, яку поховали замість Валентини, відновили.

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У поліції поки не можуть відповісти, кого поховали родичі зниклої жінки і тіло жінки поки не ідентифікували.

Рідні зняли табличку з ім'ям Валентини на її могилі. Тепер там повісили іншу - "Невідома особа жіночої статі".

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