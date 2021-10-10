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"Прописка" по-новому: українцям при зміні місця реєстрації не потрібно буде їздити до військкомату

10 жовтня 2021, 18:17

Зараз, якщо людина не ухиляється від служби і має військовий квиток, то адреса "прописки" змінюється автоматично.

військовий квиток
Військовий квиток і прописка / УНІАН

В Україні хочуть значно спростити зміну реєстрації місця проживання для чоловіків. Як розповів в інтерв'ю для Главреда керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік, незабаром ця система буде спрощена і може бути врегульована.

"Чоловікам не потрібно буде їздити до військкомату, проходити медогляд і отримувати штампи, тому що нова система побудована вже таким чином, що ми просто сповіщаємо Міністерство оборони про те, що ця людина вже проживає за іншою адресою", - говорить Банік.

За його словами, якщо людина ухиляється від служби, вона не зможе змінити місце реєстрації.

"Якщо людина хоче ухилятися і далі, вона просто не зможе так, як раніше, змінити місце реєстрації. В цілому ми точно позбавляємо від клопоту, тому що кожен чоловік після 27 років, щоб змінити місце реєстрації (при переїзді в столицю або інші міста) повинен спочатку в попереднє місто поїхати, пройти медогляди, отримати штампи, потім поїхати в Нове місто у військкомат і тільки потім змінити місце реєстрації", - зазначив він.

Зараз, якщо людина не ухиляється від служби і має військовий квиток, то адреса "прописки" змінюється автоматично.

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"Якщо ж квитка немає з певних причин, то треба з'їздити і отримати військовий квиток. Тоді він з'явиться в реєстрі Міноборони і пізніше - в Діі", - додав Банік.

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Також Мстислав Банік розповів, коли в українців з ID-паспортами перестануть вимагати довідку про прописку.

viber
Мстислав Банік
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