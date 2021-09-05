Просиділа під замком 3 місяці: у Харкові від власної матері врятували школярку

Мати не випускала доньку з дому / newsroom.kh.ua

Дикий випадок у Харкові. Там мати 3 місяці не випускала з квартири власну дочку. Тривогу забили педагоги школи, в якій так і не з'явилася дівчинка. Більше того, вони не змогли зв'язатися ні з дитиною, ні з мамою.

Як пише Newsroom, підліток не пройшла обов'язкового медогляду перед навчальним роком і не прийшла на зустріч з учителем.

Не отримавши відповіді, педагоги прийшли до дівчинки прямо додому. Однак їм ніхто не відчинив двері. При цьому, сусіди також відмовилися розповісти, що відбувається насправді.

Після цього вчителі викликали соцпрацівників і поліцію і зв'язалися з бабусею і батьком дитини.

Виявилося, що у матері бідної школярки стався рецидив психічного захворювання і вона просто перестала випускати дочку з дому.

Реклама

Родичі неодноразово зверталися до відповідних служб і навіть подали до суду, щоб змінити місце проживання дитини. Але поки це було безрезультатно.

На щастя, школярку вдалося звільнити. Вона була в стресовому стані. Мати дівчинки забрали в психіатричну лікарню, а дитина поки живе з родичами.

Нагадаємо, раніше бойовики "Талібану" в Афганістані прямо на очах у дітей застрелили жінку-поліцейського. Вона була на восьмому місяці вагітності.

Передбачається, що вбивство скоїли таліби. Однак вони запевняють, що не причетні до цього і запевнили, що самі розслідують інцидент.