"Вибачте мене, будь ласка": хлопець з Харкова, який побив дівчину, записав нове відео

Олександр Тараник записав нове відео з вибаченнями / Скріншот Telegram-канал ХС Харків

Поліція розшукала 16-річного хлопця, який побив і зламав ніс дівчині у Харків. Разом з батьком він побував у відділенні поліції, де надав свідчення. З'явилося нове звернення з вибаченнями, а батько сподівається домовитися з батьками постраждалої. Правоохоронці перекваліфікували справу, і наразі фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Харківської області, із заявою до них звернулася мати 14-річної дівчинки, яка постраждала від фізичного насильства, заподіяного 16-річним хлопцем. Поліція встановила особу фігуранта кримінальної справи - він разом з батьком вже дав відповідні свідчення. Батько хлопця сподівається, що з родиною постраждалих вдасться домовитися.

Раніше правоохоронці відкрили кримінальну справу про нанесення легких тілесних ушкоджень. Однак 12 червня провадження перекваліфікували в "Хуліганство", і відтепер фігуранту загрожує до 5 років в'язниці.

При цьому харківські Telegram-канали опублікували ще одне відео з вибаченнями підлітка. Він представився Олександром Тараником, а дівчину, яку побив, назвав у зверненні Єлизаветою.читайте такожНа Київщині заробітчани жорстоко побили дівчину цеглою - деталі інциденту

У відео він просить вибачення за свій вчинок і звертається до батьків постраждалої.

"Хочу попросити вибачення перед її батьками за те, що був не в праві взагалі чіпати їх дитину... Вибачте мене, будь ласка", - сказав Олександр.

При цьому він попросив вибачення "перед усім народом України" і сказав, що подібні дії в його житті більше не повторяться.

Побиття у Харкові

11 червня в Харкові на Нових будинках 16-річний місцевих житель завдав серію ударів кулаками і ногами 14-річній школярці. В результаті побиття у дівчини зламаний ніс. Його спіймали і змусили принести вибачення. З'ясувалося, що це не перший інцидент за участю підлітка.

Заступник голови МВС Антон Геращенко назвав його "мерзотою" і заявив, що хлопцеві загрожує реальна кримінальна справа.

У поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу – нанесення легких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 1 року виправних робіт.