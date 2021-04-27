"Просто перемкнуло": підліток, який вбив свою сім'ю, розповів про злочин

Копи опублікували фото підозрюваного у вбивстві власної сім'ї./ Департамент карного розшуку

16-річний киянин, який підозрюється у вбивстві своїх батьків і восьмирічного брата, заявив - він пішов на злочин тому, що"його перемкнуло". Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Правоохоронці кажуть, що молодик зізнався у скоєному. "Підліток стверджує, що його "перемкнуло" і він не знав, що робити далі, а молодшому братові давав "останній шанс", проте той не виправився", — заявили копи.

Також правоохоронці опублікували фото підозрюваного у вбивстві власної сім'ї.

Як повідомляє портал Країна з посиланням на джерела в МВС повідомляє, що справжнє ім'я 16-річного підозрюваного - Максим Сумін. Він навчається в училищі за фахом Автослюсар. І жив разом з родиною на вулиці Ревуцького (район метро Харківська).

За словами джерела, хлопець зізнався у скоєнні жорстокого вбивства своїх батьків і молодшого брата. Він пояснив свої дії неприязними відносинами, які склалися в сім'ї через постійні сварки, і особистим негативним ставленням до рідних.

Також повідомляється, що у хлопця витягли ніж-"метелика". Зі слів затриманого, саме їм він наносив смертельні поранення рідним.

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