"Просто перемкнуло": підліток, який вбив свою сім'ю, розповів про злочин

Зі слів правоохоронців, молодий чоловік зізнався у скоєному і стверджував, що молодшому братові давав "останній шанс, проте той "не виправився".
16-річний киянин, який підозрюється у вбивстві своїх батьків і восьмирічного брата, заявив - він пішов на злочин тому, що"його перемкнуло". Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.
Правоохоронці кажуть, що молодик зізнався у скоєному. "Підліток стверджує, що його "перемкнуло" і він не знав, що робити далі, а молодшому братові давав "останній шанс", проте той не виправився", — заявили копи.
Також правоохоронці опублікували фото підозрюваного у вбивстві власної сім'ї.
Як повідомляє портал Країна з посиланням на джерела в МВС повідомляє, що справжнє ім'я 16-річного підозрюваного - Максим Сумін. Він навчається в училищі за фахом Автослюсар. І жив разом з родиною на вулиці Ревуцького (район метро Харківська).
За словами джерела, хлопець зізнався у скоєнні жорстокого вбивства своїх батьків і молодшого брата. Він пояснив свої дії неприязними відносинами, які склалися в сім'ї через постійні сварки, і особистим негативним ставленням до рідних.
Також повідомляється, що у хлопця витягли ніж-"метелика". Зі слів затриманого, саме їм він наносив смертельні поранення рідним.
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Вбивство в Києві - що повідомлялося раніше:
- 27 квітня в поліції повідомили, що 16-річний хлопець в ході сімейної сварки зарізав батьків і молодшого брата, і після цього ще кілька днів жив у квартирі з трупами.
- Він наніс численні ножові поранення батькам і 8-річному брату, від чого ті загинули на місці,