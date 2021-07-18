Простріляні голова і спина: на Черкащині розбірки закінчилися стріляниною, є поранені

Конфлікт між чоловіками на Черкащині закінчився стріляниною / ch.npu.gov.ua

У неділю, 18 липня, в Черкасах між трьома чоловіками стався конфлікт зі стріляниною. Інцидент стався на вулиці Дахнівській в районі магазину Лісовий.

В результаті постраждали 2 людини, повідомляє поліція Черкаської області.

"Попередньо встановлено, що близько 15.00 між трьома чоловіками [...] виник конфлікт . У цей момент один з них дістав зброю і кілька разів вистрілив у бік опонентів", – розповів начальник регіонального підрозділу поліції Михайло Куратченко.

Двох учасників конфлікту госпіталізували з ушкодженнями спини і голови, а того, хто стріляв, який намагався сховатися в лісі, поліція знайшла за допомогою службових собак і затримала.

/ ch.npu.gov.ua

"Ми встановили його особу. Це 48-річний місцевий житель. На місці, де сталася подія, ми вилучили кілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі", - повідомив Куратченко.

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/ ch.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у місті Стрий Львівської області правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох осіб.

На тілах жертв були виявлені по два вогнепальних поранень.