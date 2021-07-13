Прострелено три органи: стало відомо про стан дитини, яку поранили на Житомирщині

Лікарі борються за життя 9-річного хлопчика / УНІАН

У Новоград-Волинському Житомирської області в понеділок, 12 липня, посеред дня поранили 9-річного хлопчика. Зараз лікарі борються за його життя.

Дитину привезли в лікарню з простреленими хребтом, шлунком і селезінкою, передає ТСН.

Спочатку поліцейським сказали, що дитину поранили під час прогулянки біля річки. Однак вдалося встановити, що хлопчика підстрелили в батьківській хаті. Під підозрою опинився друг сім'ї, який напередодні приїхав погостювати зі столиці.

Кримінальне провадження порушили за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Реклама

Як повідомляв Главред, в ніч з 7 на 8 червня 2021 року в одному з сіл Житомирської області невідомий чоловік обстріляв приватний будинок, в якому перебувала на відпочинку сім'я. Разом з батьками в будинку на той момент перебувала і їхня 12-річна дочка.

Дитина не постраждала лише дивом: на момент, коли чоловік палив по будинку з автомата Калашникова, дівчинка була в іншій кімнаті.

Пізніше чоловіка, який зрешетив кулями подружню пару, затримали.