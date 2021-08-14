Протести під ОПУ: в поліції розповіли про отримані травми

У поліції розповіли про протест Нацкорпусу

У суботу, 14 серпня, в акції протесту Нацкорпуса під Офісом президента в сутичках постраждали семеро поліцейських. Також травми отримали кілька співробітників Нацгвардії, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артема Шевченко.

"У результаті сутичок постраждали семеро поліцейських і кілька нацгвардійців", - написав Шевченко в Facebook.

Він уточнив, що учасники акції протесту на Банковій не підкорилися вимогам правоохоронців пройти огляд на наявність небезпечних предметів. Вони спровокували зіткнення з правоохоронцями, кидаючи в них покришки та інші предмети.

У відповідь поліція і Нацгвардія застосували сльозогінний газ.

"Зараз ситуація спокійна", - додав представник МВС.

Реклама

Пізніше стало відомо, що в Києві на акції під офісом президента під час зіткнення з мітингувальниками постраждали вісім правоохоронців. За даним фактом порушено кримінальну справу, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції порушено кримінальне провадження. Винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за законом", - написав глава МВС у Facebook.

Міністр нагадав, що Конституція України гарантує право на мирний протест. Однак учасники акції відмовилися проходити перевірку на наявність зброї, вибухових речовин та інших заборонених предметів. Замість цього вони спробували прорвати поліцейський кордон. В результаті сутички травми отримали 8 правоохоронців.

Протести під ОПУ

Як повідомляв Главред, сьогодні в Києві відбулися сутички між націоналістами та правоохоронцями.

В ході запланованої акції на вулиці Банковій, біля офісу президента, Нацкорпус відмовився виконувати вимогу щодо огляду при проході до ВП і пішов на прорив. Мітингувальники кидали в поліцейських шини і шашки, а також заливали правоохоронців газом. У відповідь поліцейські були змушені застосувати спецзасоби.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів в ході акції протесту в центрі Києва.

При цьому джерело в правоохоронних органах сказало агентству, що в даний час затриманих немає.