Ветерани-силовики штурмують Раду: поліція застосувала сльозогінний газ

14 липня в Києві проходить акція протесту ветеранів всіх силових структур / фото РБК Украина

У середу, 14 липня, в Києві проходить Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій. Під будівлею парламенту в столиці відбулися сутички між ветеранами-силовиками та поліцією. Копи застосували сльозогінний газ.

Мітингувальники намагалися прорватися до Верховної Ради та вимагали зустрічі зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, передає РБК-Україна.

В поліції Києва повідомили, що учасники протестів під парламентом перекрили рух урядовим кварталом. Зокрема, пенсіонери Міністерства внутрішніх справ перекрили вулицю Грушевського.

Як повідомляв Главред, 29 червня в центрі Києва відбулися зіткнення з правоохоронцями в ході акції протесту фізичних осіб-підприємців.

Учасники акції планували влаштувати акцію-перформанс в урядовому кварталі. Але правоохоронці намагалися відібрати у підприємців труни, які символізували похорон бізнесу. Почалися сутички, внаслідок яких поліцейським вдалося відібрати труни у мітингувальників.