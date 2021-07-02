"Проти нацизму і влади": блогерка, яка скаржилася на Україну, заявила про любов до країни

Блогерка з Одеси вибачилася за свої заяви на адресу України / Instagram.com/missverona_

Instagram-блогерці missverona 1 липня не вдалося вилетіти з аеропорту Бориспіль через затримку рейсу. Через це вона піддала образі Україну, авіакомпанію і аеропорт, назвавши їх "самими кончєнными". Пізніше вона спробувала пояснити свої слова і вибачилася. Дівчина стверджує, що "Україна – норм" і "люди в ній теж". Однак у Києві, на її думку, агресивні люди.

У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала повідомлення з назвою "Україна, або чому мене хочуть вбити в рідній країні". За її словами, люди, які живуть з нею на одній землі, погрожують їй і збираються групами. В аеропорту Бориспіль їй знадобилася допомога, проте представниці авіакомпанії нібито проігнорували дівчину.

"На своїй сторінці я виклала історію, де сказала "ненавиджу країну і людей в ній", але хочу сказати, що, як би нерозумно наразі не звучало, я зробила помилку, тому що була налякана і засмучена", - зазначила блогер.

Далі дівчина, розмірковуючи про ситуацію, сказала про Україну, що вона "любить цю країну" і тому живе у Одесі, хоча у неї є "гроші, щоб жити в будь-якій країні світу". При цьому вона скаржиться на націоналізм.

"Я не люблю владу, яка зіштовхує нас лобами, не люблю менталітет і процвітаючий націоналізм. За мою помилку мене хоче знищити мій народ, який кричить, що хоче до Євросоюзу", - стверджує блогерка.

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Вона дорікнула українцям за роз'єднаність і атаки один на одного і заговорила про "нацизм".

"Я проти української влади і проти нацизму, у нас свобода слова і вибору, ми сильна і незалежна країна", - заявила дівчина.читайте такожНе потрапила до ТОП-5: українці "викреслили" російську мову зі списку необхідних

При цьому вона поскаржилася, що її звинувачують в ескорті і штучній зовнішності і сказала, що "неодноразово перераховувала гроші на лікування українських дітей, на дитячі будинки і тварин".

Також дівчина підкреслила, що є патріоткою Одеси і попросила "не посилати її до Росію" і не принижувати через "припущеної в агресії помилки".

Образливі заяви на адресу України