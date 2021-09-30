Проти Разумкова до Ради надійшло ще одне звернення: хто його подав

Подано ще одне звернення про відставку спікера ВР / УНІАН

Нардеп та голова фракції "слуг народу" Давид Арахамія направив до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Цього разу Арахамія подав звернення особисто від себе, повідомила прессекретар голови ВР Ольга Туній.

"Схоже, одного звернення від фракції з приводу підписних листів про відкликання глави парламенту з посади було мало. Надійшло друге звернення від народного депутата України Давида Арахамії", - заявила вона.

Туній зазначила, що тепер процедура відставки Разумкова запускається заново.

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"Новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", - додала вона.

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Ситуація з Разумковим і фракцією Слуга народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив законопроект про олігархів на вивчення до Венеціанської комісії. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав до того, щоб Разумков не робив цього. Голова ВР у відповідь сказав, що відправка документа на розгляд Венеціанської комісії не заважає розгляду законопроекту в другому читанні.

17 вересня Арахамія сказав, що, з його точки зору, Разумков такими діями спеціально спробував "збити" закон про олігархів. В якості аргументу він навів небажання Разумкова відправляти в" венеціанку " закон про місцевий референдум, мотивувавши своє рішення "завантаженістю роботою" комісії.

Увечері 17 вересня в програмі Свобода слова Савіка Шустера спікер Разумков, віце-спікер Стефанчук і глава фракції СН Арахамія публічно посперечалися по даній ситуації. Стефанчук і Арахамія поставили запитання Разумкову про те, чому він вирішив направити законопроект про олігархів до Венеціанської комісії, раніше відмовившись відправляти туди закон про місцевий референдум. Разумков мотивував свої дії зверненням опозиції та омбудсмена Людмили Денісової.

Крім того, Разумков неоднозначно висловився про ситуацію з наданням на нього тиску і прокоментував чутки про відставку. За його словами, він має намір продовжити роботу спікером Верховної Ради.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у нього хороші відносини з Разумковим. Однак голова ВР, за його словами, повинен пам'ятати, що фракція може проголосувати за іншу кандидатуру спікера ВР.