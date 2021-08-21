"Провал дипломатії РФ": у МЗС пригрозили Росії відповіддю за санкції

У МЗС України відповіли на санкції РФ / УНІАН

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест проти розширення списку українських фізичних осіб, щодо яких eряд РФ ввів санкції.

"Цей протиправний крок є продовженням РФ агресії проти України у всіх її формах і проявах", - підкреслюється в заяві, оприлюдненій прес-службою міністерства.

"Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгурації саміту Кримської платформи", - зазначили в МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що тиск з боку РФ не зупинить послідовну політику України щодо протидії російській агресії.

"Продовжимо докладати послідовних зусиль для припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - вказується в заяві.

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"Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм і принципів міжнародного права. Ці агресивні кроки держави-окупанта не залишиться без відповіді", - додали в міністерстві.

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Нагадаємо, постановою уряду РФ від 20 серпня 2021 року внесено зміни до так званого "санкційного списку" від 1 листопада 2018 року. Зокрема, до переліку фізичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи, внесені секретар РНБО Олексій Данілов і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Як відомо, 20 серпня відбулося термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони України. РНБО ввела повний пакет санкцій проти блогера Анатолія Шарія, головного редактора видання Країна Ігоря Гужви та інших. Загалом, питання про застосування персональних і спеціальних економічних санкцій складалося з 7 пунктів.