Перевірка знайшла в COVID-фонді сотні порушень на сотні мільйони гривень

Перевірка знайшла в covid-фонді сотні порушень на мільйони гривень / УНІАН

Аудит витрат Фонду боротьби з коронавірусом COVID-19 показав фінансові порушення на суму в 406,8 мільйона гривень. Про це повідомляється у відповіді на запит, який до Держаудитслужби надіслав портал Лівий берег.

Як йдеться в документі, ситуація, що склалася, призвела до збитку в 114,4 мільйона гривень. Держаудитслужба також виявила проблеми і недоліки, які вплинули на використання 25,6 мільярда гривень з фонду. Також зафіксовані випадки неефективного використання грошей Фонду на 273,5 мільйона гривень.

Зокрема, аудит показав випадки неякісного виконання підрядниками умов договорів. У таких договорах вартість виконаних робіт завищувалася, що призвело до втрат у 78,9 мільйона гривень.

Всього порушення виявили у 830 тендерах. У 6% перевірених договорів на 137,3 мільйона гривень не мали документів, які обґрунтовують потребу в закупівлі.

Результати перевірки показали, що документація і планування закупівель в цілому ведуться з дотриманням законодавства, але не в належній мірі. Перевірка торкнулася 66,9% (44,4 мільярда гривень) від усіх використаних грошей фонду (66,5 мільярда гривень).

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