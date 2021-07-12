"Проявляю повагу": у Хмельницькому дівчина станцювала на меморіалі Героям Небесної Сотні

Танцювала прямо на пам'ятнику / скріншот

В Хмельницькому дівчина станцювала на меморіалі Героям Небесної Сотні. Інцидент стався 11 липня посеред дня. Перехожі намагалися зупинити танцівницю, проте вона на це не реагувала.

Відповідне відео з'явилося в Мережі. На кадрах видно, як дівчина вилізла на пам'ятник і невпинно там танцювала. При цьому, на обурення перехожих вона попросила їх не заважати і сказала, що таким чином "проявляє свою повагу вбитим українським активістам".

"Дівчина танцювала і сиділа прямо на пам'ятнику. Ми зробили їй зауваження, однак вона сказала, щоб їй не заважали", - розповів автор відео.

Нагадаємо, в Києві неповнолітні дівчатка влаштували п'янку прямо на території одного з міських кладовищ. Для "відпочинку" вони вибрали столик з двома рядами біля могили.

На відео видно, що чотири дівчини сидять на двох рядах біля однієї з могил.

Також раніше в Одесі двоє підлітків влаштували пиятику на Слобідському кладовищі. Весь свій "відпочинок" діти знімали на телефон і публікували в соцмережах.