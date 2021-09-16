"Пройдіться інфекційним відділенням": глава МОЗ відповів противникам вакцинації

Ляшко радить антивакцинаторам сходити в "коронавірусні" лікарні / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, коментуючи тези так званих антивакцинаторів про примусовість щеплень, нагадав, що в Україні імунізація від коронавірусу є безплатною та добровільною. Ніхто нікого не змушує робити щеплення.

Водночас у нашій державі є чітка законодавча та нормативна база. Глава МОЗ вважає, що не треба слухати антивакцинаторів. Адже робити щеплення потрібно – це престижно і круто, сказав він в ефірі 24 канали.

Він також порадив поспілкуватися з родичами хворих на коронавірус, які приходять їх відвідувати в лікарнях, де ті перебувають на кисневій терапії або у відділенні інтенсивної терапії.

"Тут немає питань до вибору. Має бути чітке розуміння, треба слухати професіоналів та лікарів", – сказав Ляшко.

Вакцина є, найголовніше – бажання

Тим, хто каже про незаконність карантину, міністр нагадав, що Кабмін мав право його вводити, бо в країні діє режим надзвичайної ситуації.

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А також – обмежувати певну господарську діяльність для того, щоб запобігти поширенню інфекційної хвороби – в цьому випадку коронавірусу.

Ляшко: Є 2 варіанти

В такому випадку є 2 варіанти. Перший – закрити заклади, як це було навесні, восени 2020 року, в лютому – березні 2021 року, коли були жорсткі карантинні обмеження.

Другий – вакцинувати людей. Тоді сфери економіки можуть спокійно працювати. Міністр відзначив, що найголовніше – це бажання українців. Адже вакцина є.

Нагадаємо, за прогнозом Національної академії наук України, у 2021 році спостерігатиметься тенденція до зростання захворюваності коронавірусом COVID-19 у порівнянні з минулим роком.

Темпи поширення вірусу в Україні істотно прискорилися за останні два тижні, а період подвоєння кількості нових виявлень зменшився до двох тижнів, повідомили в НАН.