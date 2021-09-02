Прямо під час лекції: в аудиторії Одеського університету впала стеля

Чудом ніхто не постраждав / Фото: Новини.LIVE Odesa

1 вересня в Одесі під час пари в ОНУ ім. І. І. Мечникова обвалилася частина стелі . Все сталося в аудиторії-амфітеатрі на першому поверсі старої будівлі університету.

На опублікованих кадрах видно, що значні шматки стелі звалилися перед дошкою, в кабінеті оперативно з'явилося керівництво корпусу та інші викладачі, пишуть " Новини лайв ".

Фото: Новини.LIVE Odesa

Сталося все просто під час лекції, а пару романо-німецького факультету довелося перервати. Як кажуть студенти, це вже не перший подібний випадок, а в багатьох аудиторіях старого і нового корпусу навчального закладу стіни та стеля покриті тріщинами.

Раніше ми писали, що в київському метро оригінально поставилися до ремонту. Тріщину на колоні в підземному переході біля станції "Святошин" відремонтували скотчем .

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