Ховав гранати в супермаркеті: житель Херсона здивував схованкою для боєприпасів, копи шоковані

Чоловік ховав гранати в супермаркеті / НПУ

Житель Херсона здивував схованкою для боєприпаси. Він ховав бойові гранати в камері схову супермаркету. Причому, не в рідному місті, а в Одесі.

Крім того, він влаштував сховище навіть на своїй орендованій квартирі. А потім планував продати патрони.

Як передають у главку Національної поліції в Одеській області в Facebook, про це копів повідомили представники супермаркету.

Адміністрація магазину звернула увагу на підозрілу сумку в шафі камери схову, а вибухотехніки виявили там дві гранати РГД-5 із запалами.

Господаря зброї копи розшукали менш ніж за добу. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України.

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За словами 39-річного зловмисника, боєприпаси він привіз до Одеси з Київської області з метою збуту, проте не встиг знайти покупця, а тепер ще й загримів у СІЗО.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, за словами поліцейських, чоловікові загрожує від трьох до семи років в'язниці.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі прогримів потужний вибух. Він стався в автомобілі. За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.