Стрибають та кусаються: Україну атакують небезпечні павуки із чотирма щелепами

Україну атакують небезпечні павуки / facebook.com/av.kovshar

Українців попередили про павуків із чотирма щелепами - вони стрибають на людей і боляче кусаються. Небезпечне створіння помітили на Харківщині, раніше їх бачили у багатьох інших областях України.

Про отруйного жовтосумного павука Хеіракантіум, який раніше був великою рідкістю, повідомив у Facebook мешканець Куп'янську Олександр Ківшар.

Він розповів, що до його будинку вночі заповз небезпечний павук. Така істота раніше не мешкала на Харківщині. Отруйних жовтосумних павуків неодноразово бачили в Одеській, Запорізькій, Кропивницькій та Дніпропетровській областях, а також у Криму. Істоту називають Cheiracanthium punctorium.

"На початку осені цей павук стає більш активним, і саме тому нам слід бути обережнішими. Адже павук, якого потурбували, стрибає вперед і миттєво своїми гострими нижніми щелепами проколює шкіру людини. А всього у павука чотири щелепи, які рухаються окремо одна від одної у двох площинах" - написав про отруйну істоту житель Куп'янська.

Чоловік вважає, що до Куп'янську павука завезли туристи, які поверталися додому з моря. Істота могла потрапити на Харківщину випадково, в речах або в валізах.

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Павук із чотирма щелепами має нейротоксичну отруту, яка вкрай негативно впливає на людину. Після "зустрічі" із такою істотою виникають сильні болі та набряки, температура і артеріальний тиск підвищуються.

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Отрута павука, яка потрапила до кисті, може відняти чутливість у всій руки аж до плеча. Тому з подібними істотами треба бути вкрай обережними.

Також Ківшар розповів, що робити, якщо людину вкусив павук, але вона не знає, чи отруйна ця істота. По-перше, створіння слід сфотографувати, це допоможе лікарям ідентифікувати павука у разі сильної інтоксикації. По-друге, рану слід промити водою, після чого прикласти до неї лід.

Якщо ж на людині сидить павук, його треба скинути на землю. Намагатися вбити істоту на одязі або шкірі не слід - це може стати причиною укусу.

Раніше Главред писав про те, що в Мукачеві (Закарпатська область) виявили навалу самок отруйних павуків Аргіопа Брюнніха - які відомі своєю схильності до поїдання самців після рятування.

Нагадаємо, в Запорізькій області в курортній Кирилівці (Азовське море) на зміну навалі сонечок, комарів і медуз прийшли павуки.