Стрибнув на дах тролейбуса і зіграв на скрипці: у Харкові "музикант" спровокував скандал

У Харкові "скрипаль" влаштував "концерт" на даху тролейбуса / Скріншот Telegram-канал 1654

У Харкові місцевий житель застрибнув на дах тролейбуса і зіграв там на скрипці. Водій змушений був зупинити транспортний засіб, після чого заліз на дах і із застосуванням рукоприкладства і нецензурної лексики намагався змусити порушника порядку залишити дах електробуса. Пасажири теж вимагали від хлопця не заважати руху громадського транспорту.

На відео, опублікованому місцевим Telegram-каналом 1654, помітно, що в момент зупинки тролейбуса людина лежить на даху транспортного засобу і грає на скрипці. Водій заліз на дах і із застосуванням фізичної сили намагався зняти звідти порушника порядку. У цей момент з боку водія використовувалася і нецензурна лексика.

"Дякую, концерт закінчено", - сказав у момент конфлікту хлопець. Наприкінці відео помітно, що він зібрав інструмент і зібрався злазити з даху тролейбуса.

У конфліктній ситуації пасажири тролейбуса також просили злізти "музиканта" з даху. Частина з них його ображала. Втім, деякі й подякували "за концерт".

Нагадаємо, в одному з тролейбусів Києва пасажири помітили чоловіка в дивному "протикоронавірусному костюмі". Обличчя його було закрите прозорим екраном-щитком, а голова покрита тканиною.