Кинувся з мосту в Києві: у лікарні помер 15-річний син подружжя, яке вбив коронавірус

У лікарні помер син убитого коронавірусом подружжя Родікових / Голос

У лікарні помер 15-річний син померлих від ускладнень коронавірусу подружжя Родікових, який у понеділок, 17 травня, кинувся з мосту в Києві. Про намір накласти на себе руки підліток попередив у соцмережах.

Поліція Фастівщини відразу ж почала його пошуки, допомагала аеророзвідка та кіберполіція. Правоохоронці з'ясували, що Денис Родіков викинув верхній одяг дорогою до Києва у селищі Калинівка "для маскування".

Згодом з'ясувалося, що в Києві Денис Родіков стрибнув з моста на бетонний тротуар й у важкому стані потрапив до лікарні.

Уранці 18 травня він помер.

За даним фактом поліція розслідує кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства.

Багатодітна сім'я Родікових - що про них відомо:

Подружжя Володимир та Діана Родікови, які виховували 13 дітей у дитячому будинку сімейного типу в Київській області, у березні потрапили до Васильківської центральної районної лікарні через ускладнення, викликані коронавірусом.

Володимир Родіков помер 20 березня. Діана Родікова в критичному стані була переведена до реанімації Олександрівської клінічної лікарні Києва, де 29 березня також померла.

Дітей після цього направили до Київської обласної дитячої лікарні, а потім перевели в Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей Сезенков, повідомляє КМДА.

Сім'я Родікових після початку війни на Донбасі у 2014 році переїхала до Київської області. Дитячий будинок сімейного типу Родікови облаштували в селі Липовий Скиток у Васильківському районі.

Володимир і Діана Родікови виховували 13 дітей — п'ятьох рідних і вісьмох прийомних. Двоє дітей вже досягли повноліття.

Діана Родікова отримала почесне звання Мати-героїня.

Раніше повідомлялося, що у Фастівському районі Київської області в понеділок, 17 травня, зник 15-річний хлопець. Він залишив записку, в якій писав, що має намір вчинити самогубство.

Правоохоронці негайно почали пошуки підлітка.

Юнак дістався до столиці й там кинувся з мосту (з якого саме, не уточнюється). Після падіння хлопець вижив.