Психолог розповів, чим дитині загрожує булінг

Булінг руйнує психіку дітей / shutterstock.com

Останнім часом у світі та Україні, зокрема, з'явилася страшна проблема - булінг. Цей прояв жорстокості школярів часто має найжахливіші наслідки. Тому експерти закликають невідкладно звертати увагу на дитину, у разі, якщо він виявився жертвою булінгу, пише Parlament.ua.

За словами психолога-практика Ігоря Огданського, найжахливішими наслідками булінгу для дитини є:

невроз;

депресія;

стресові стани.

Тому дуже часто після булінгу є необхідність в психологічній допомозі і лікуванні.

Лікар радить перевести дитину в інший навчальний заклад і вчити її відстоювати свої права.

Крім цього, дитина повинна знати, що при перших же проявах булінгу, потрібно відразу ж звернутися до старших.

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Важливо те, що в булінгу необов'язково бути жертвою. Навіть спостереження за такою ситуацією призводить до порушення психічного здоров'я дітей.

Особливо, якщо свідки таких інцидентів не роблять спроб для того, щоб їх зупинити.

Нагадаємо, раніше на Львівщині восьмирічний хлопчик заліз на верхівку дерева через жахливе цькування з боку однолітків. Дитина не реагувала на прохання дорослих спуститися вниз, поки на місце події не прибули рятувальники.