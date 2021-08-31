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Лякаючі цифри: з початку року в Україні зникло 9000 дітей

31 серпня 2021, 12:51

Всі діти були розшукані в перші години їх зникнення.

дитина, діти, викрадення
Часто діти тікають через конфлікти в сім'ї / antikor.com.ua

Жахлива статистика, що стосується дітей. З початку цього року українська поліція знайшла 9048 зниклих малолітніх. Майже стільки ж надійшло повідомлень про зникнення - 9,1 тисячі.

Про це розповіли в Департаменті у справах неповнолітніх Національної поліції в коментарі "Суспільному".

"З початку 2021 року до поліції надійшло 9 137 заяв та повідомлень про розшуки зниклих дітей. Протягом 24 годин 8 811 (96,4%) дітей були розшукані поліцією. За 7 місяців Національна поліція розшукала 9048 дітей", - розповіли правоохоронці.

У поліції акцентують, що найголовніше - невідкладно звертатися до фахівців. Тільки таким чином можна знизити ризик ймовірного вчинення проти дітей кримінального злочину.

При цьому головними причинами втечі дітей, за твердженням копів, є:

  • конфлікти в сім'ї і з однолітками;
  • їх схильність до мандрів;
  • небажання батьків заглиблюватися в проблеми дитини;
  • залишення дітей без нагляду;
  • неналежний контроль батьків або законних представників;
  • відсутність змістовного дозвілля і т. д.

Нагадаємо, раніше на Говерлі зник шестирічний хлопчик. Він відстав від групи туристів. Дитину знайшли через 32 години. Він ночував під відкритим небом з палицею, щоб захиститися від агресивних тварин.

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