"Полохливий і весь час ховається": у метро Києва третю добу шукають кота, який втік з клітки

У метро Києва третю добу шукають кота, який втік з клітки / УНІАН

У Київському метрополітені шукають кота, який три доби тому втік з клітки на станції метро "Контрактова площа".

Про це розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"Поки ви дивитеся сни, ми з чудовою командою Kyiv Animal Rescue Group намагаємося зловити кошеня в глибині підземки", - написала вона.

Пізніше Макогон розповіла в коментарі "Сьогодні", що тварині вдалося втекти оскільки клітина, можливо, була погано закрита. Кіт вельми полохливий і весь час ховається.

Два дні його не могли знайти на станції Контрактова. На третій день він вийшов, але зловити його так і не вдалося. Господиня кота дуже стурбована і сподівається, що його зловлять.

Реклама

Кота також намагаються врятувати члени команди порятунку тварин. У технічному приміщенні станції встановили спеціальну пастку.

"Сподіваємося, що тварина захоче поїсти і попадеться, але поки кошеня не приходило", ‒ розповіла Макогон.

Кіт. Ілюстративне фото / ua.depositphotos.com/

читайте такожЗаклала під двері "бомби" , які наклали коти: У Слов'янську жінка жорстко помстилася сусідам

Нагадаємо, раніше, в травні нинішнього року, кіт, який належав тодішньому заступнику міністра внутрішніх справ України Антону Геращенку, раптово прославився на всю країну в прямому телеефірі.

У той час, як Геращенко виступав в ході прямого включення, в кадрі раптово з'явився пухнастий хвіст, а потім і раптово вліз сам кіт. Чиновник спробував трохи посунути тварину, проте все-таки взяв її на руки.