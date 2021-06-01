"Кулю в лоб всажу": на Буковині п'яний священик влаштував дебош поліції

П'яного священика УПЦ МП спіймали / facebook.com/Галина Єремиця

У селі Коровія на Буковині затримали п'яного священика московського патріархату. Настоятель храму погрожував правоохоронцям тим, що "прийдуть румуни", називав їх "бандерівцями", а також погрожував "всадити кулю в лоб".

Як повідомила у Facebook Галина Єреміца, сам інцидент трапився ще 18 квітня, але нещодавно в поліції показали відео із затриманням батька Василя.

"Увечері поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane, звідки вийшов в устілку п'яний водій. Він представився "священиком з Банчен", почав поводитися неадекватно, використовував нецензурну лайку і погрожував працівникам поліції", - наголошується в повідомленні.

Як виявилося, за кермом був настоятель храму на честь Святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП села Балківці Новоселицького району Чернівецької області Василь Савка.

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"Через півроку прийдуть румуни. Знаєшь молдавську, румынську мову? Не? Дарагой! Я тобі! ... Бандерівець! Ти є хохол! Але завтра, запам'ятай! Я тобі на калені паставлю! Ти будеш мені румунською говорити! Якщо не знатимеш румунську, я тобі кулю в лоб! ... Сволота бандерівська!"- вигукував погрози батюшка.

Як повідомляє РБК-Україна, від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився. На нього складено протокол згідно зі ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Рішення прийматиме суд, і за санкцією статті передбачено штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на термін 1 рік.

Як раніше повідомляв Главред, підлітки в місті Хмельницький зайнялися оральним сексом прямо біля церкви. Все це вони знімали на відео і згодом опублікували в соцмережі Instagram.