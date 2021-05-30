Пуповину перекушено: в Івано-Франківську після пологів горе-мати викинула дитя у сміттєвий бак

В Івано-Франківську одразу після пологів горе-мати викинула дитя у сміттєвий бак / фото ілюстративне УНІАН

З'явилися подробиці про немовля, яке викинула мати на смітник в Івано-Франківську ввечері у п'ятницю, 28 травня. Всю ніч за його життя боролися лікарі - немовля було переохолоджене і в дуже важкому стані. З'ясувалося, що дитину викинули через дві години після пологів.

Медики кажуть, що вага дитини – 2600 г. Вона потрапила до лікарні з переохолодженням, критично низькою температурою 34,2. Життя хлопчика буквально висіло на волосині, йдеться у сюжеті ТСН.

"За цієї температури починаються незворотні процеси в організмі новонародженого. Оскільки новонароджений ще не адаптований до зовнішнього середовища", - пояснив дитячий анестезіолог відділення обласної дитячої лікарні Антоніна Карабінович.

Зазначається, що немовля знайшла на смітнику в одному зі спальних районів Івано-Франківська молода пара. Викидали сміття - як раптом почули дитячий плач, який лунав з переповненого бака. Злякавшись, вони покликали на допомогу чоловіка, що сидів у машині неподалік.

"Чорний пакет. Хлопець дістав його. Каже: відкрий, у мене руки трясуться. Я відкрив - дитина плаче", - згадує події рятівник Богдан Нагорняк.

Молоді люди не розгубилися і викликали швидку і поліцію. Дитині було якихось години дві з моменту народження, кажуть лікарі.

За словами лікарів, пуповина була з рваними краями, не перев'язана і трохи кровоточила.

"Можливо, це була відірвана пуповина, а можливо і перекушена", - зазначає анестезіолог.

Тим часом поліція почала пошуки матері. Поки - марно.

"Можливо, мати, яка залишила дитину, і не проживає в тому будинку неподалік. Але ми опитуємо, чи були вагітні жінки, або хтось може щось бачив. Але також розраховуємо, що мати і сама з'явиться в поліцію", - сподівається спікер ГУ НП в Івано-Франківській області Христина Максимчак.

Дитина вціліла дивом, бо за лічені хвилини до сміттєвих баків, де лежав хлопчик, приїхав сміттєвоз. Прибираючи, комунальники навряд чи звернули б увагу на цей пакет.

Зараз відігрітий малюк вже здоровий, кажуть лікарі. Має ідеальну температуру 36,6. Почав потроху їсти. Хоча медики не припиняють його обстежувати. Сподіваються, мати викинула свою дитину у стані післяпологового стресу, і незабаром оговтається і таки захоче забрати сина.

"Малюк - симпатичний, хороший хлопчик. Брюнет, який жваво бореться за життя", - розповіли лікарі.

У поліції ж більше розраховують на свідків, які допоможуть знайти матір і притягнути її до відповідальності.

читайте такожНа Полтавщині у ванній потонула однорічна дитина: тіло виявив співмешканець п'яної матеріРаніше повідомлялося, кричущий випадок стався в Івано-Франківську – там на вулиці Сухомлинського ввечері в п'ятницю, 28 травня, перехожі на смітнику знайшли новонароджену дитину.

Немовля, від якого відмовився найрідніша людина на світі, госпіталізоване до обласної дитячої лікарні.

Очевидці розповіли, що дитина була з пуповиною. Її плач почув перехожий, який знайшов немовля на смітнику в пакеті.