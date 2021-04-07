Пушилін пригрозив Києву наслідками у разі наступу / Reuters

Якщо Київ піде в наступ, "ДНР" не зупиниться на наявних кордонах, заявив так званий глава "Донецької народної республіки" Денис Пушилін у середу, 7 квітня.

"Бажання звільнити території (Донбасу, підконтрольні Києву - ред.), росіян, які зараз знаходяться в непорівнянних умовах, таке бажання є. Але війна страшна... ми зробимо все можливе, щоб великої війни не почалося, але якщо Україна зробить цей крок, то де ми зупинимося, ніхто зараз не скаже", - сказав Пушилін, відповідаючи на питання про дії "ДНР" у разі наступу з боку українських силовиків, його цитує РИА Новости.

Також Пушилін розповів, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі вкрай неспокійна і змінюється у гірший бік.

"Ситуація на лінії зіткнення залишається, на жаль, вкрай неспокійною, ситуація йде за наростанням, змінюється в гірший бік. Кількість обстрілів збільшується. За вчорашній день ми були свідками того, що новий виток ескалації посилився. Ми звикли до того, що щойно приїжджають якісь високі європейські або американські "гості" на своєрідні екскурсії, йде демонстрація з боку Збройних сил України", - сказав він, його цитує ТАСС.

За словами Пушиліна, необхідність загальної мобілізації в "ДНР" в цей час відсутня. Що стосується проведеного з 1 квітня 2021 року призову до лав "народної міліції", то, підкреслив він, це не пов'язано з нинішнім загостренням ситуації вздовж лінії зіткнення.

"Заклик планувався давно, сім років наших молодих людей не закликали до збройних сил. Що стосується загальної мобілізації, я розраховую, що до цього не прийде, зараз такої необхідності немає", - сказав він.

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