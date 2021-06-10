Нехай розквітають всі квіти: в Крижополі висадили посеред дороги величезний кущ ірисів

В Крижополі висадили посеред дороги величезний кущ ірисів/ скріншот з відео

У місті Крижопіль (Вінницька область) місцеві жителі висадили в глибокій вибоїні цілий кущ квітучих ірисів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Як кажуть місцеві жителі, вони всього лише хотіли привернути увагу комунальників до вибоїн в асфальті. Всі проїжджали повз водії кущ обережно огинали стороною. Пригальмовували і знімали ніжно-фіолетові квіти на телефони. Відео потрапило в мережу і зібрало тисячі переглядів.

Загалом, жителі Крижополя свого таки домоглися. Вже за добу комунальники яму на дорозі залатали.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі, в житловому масиві Бабурка, одну з ям в асфальті на дорозі засипали зліпками людських щелеп. Походження зліпків невідоме - скоріше за все, раніше вони перебували на зберіганні в якійсь запорізькій стоматологічній клініці. На них навіть залишилися імена пацієнтів і дата зняття зліпка.

Крім того, в Києві в районі Куренівка масштабно провалився асфальт на дорозі. У зв'язку з цим рух по вулиці Петропавлівська повністю перекрито.