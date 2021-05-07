Путін готує пастку для України: політтехнолог із США розкрив деталі

Кремль застосовує психологічну зброю, сподіваючись, що помилки українського уряду дадуть РФ виправдання для нападу.
Президент Росії Володимир Путін не відмовляється від агресивних планів щодо України. Причому Кремль готує багаторівневий підхід, щоби дестабілізувати і напасти на Україну.
Таку думку озвучив відомий американський політтехнолог-республіканець Дейн Уотерс, передає Апостроф. Експерт упевнений, що Росія не піде на зниження ескалації на Донбасі.
"Путін роздав 500 тис. російських паспортів на окупованому Донбасі та вважає цих людей своїми громадянами. Він шукає привід сказати, що український уряд якось завдає "російським громадянам" шкоду, ображає їх - і таким чином знайти аргументи для виправдання нападу (...) Я не вірю, що виведення російських військ - це знак, що Путін піде. Він повернеться - в тій чи іншій формі, рано чи пізно. Розумієте, це як з Кримом - ніхто не думав, що Путін захопить Крим, але він його забрав", - зазначив політтехнолог.
При цьому Уотерс вважає, що тривожна ситуація спостерігається і в Чорному морі.
"Мені здається, що це такий багаторівневий підхід: вони (росіяни, - ред.) застосовують психологічну зброю, сподіваючись, що помилки українського уряду дадуть їм виправдання для нападу. Економічно вони завдають шкоди Україні, обмежуючи доступ до портів, вільної торгівлі. І, звичайно, є "опозиційні" партії в Україні, які створюють політичний хаос і дестабілізують ситуацію", - зазначив Уотерс.
читайте такожРосійський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити УкраїнуВін додав, що Путін втручається у внутрішні справи багатьох країн, зокрема України, Ємену, Сирії, щоби показати, що він здатний вирішувати конфлікти, навіть якщо сам же їх і створює, і влаштувати торг.
Як повідомляв Главред, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що Російська Федерація почала відведення військ від українського кордону. Втім, це відбувається не скрізь. Зокрема, РФ почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму. Водночас відведення військ від східного кордону у Воронезькій області не спостерігається.
Тим часом New York Times писала, що на кордонах України досі залишаються приблизно 80 тисяч російських військових. Це найбільша сила, яку Росія накопичила там з моменту окупації Криму.
Ситуація в Чорному морі - про що повідомлялося раніше:
- З 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і державних суден доступ в три райони Чорного моря.
- Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву і дестабілізації України.
- Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована приблизно за 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
- Росія перекинула в анексований Крим зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ. Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може провести "повзучу анексію" Азовського моря.