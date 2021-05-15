Путін готує "превентивний удар": журналіст оцінив найгірший сценарій для України

Армію РФ стягують на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

Київ і Москва неухильно наближаються до нового раунду протистояння, заявив російський журналіст Костянтин Еггерт.

Аналізуючи зближення України і НАТО він зазначив, що президент РФ Володимир Путін цілком здатний зважитися на "превентивний удар" - поки (з його точки зору) не пізно, пише він в авторській колонці на DW.

"Враховуючи потужне зростання боєздатності Збройних сил України, новий раунд її протистояння з Росією здатний перетворитися на велику європейську війну в Чорноморському регіоні", - не виключив журналіст.

Він вважає, що після стількох років поглиблюється співпраці можлива поразка України буде виглядати і як поразка Північноатлантичного альянсу.

"Війна вдарить по світових ринках, похитне і без того хитку стабільність південного флангу НАТО. Але найголовніше - вона політично розколе і фатально послабить альянс, де Бухарестська дев'ятка не перший рік б'є тривогу, а інші союзники роблять вигляд, що це їх стосується лише частково. Такий результат і стане головним трофеєм Кремля", - додав Еггерт.

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Відведення військ РФ від кордонів України: